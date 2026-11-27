Calciomercato Napoli, nuovo nome per la mediana: interesse per André del Corinthians

Alfredo Pedullà rivela che il Napoli acquisterà un centrocampista a gennaio: André, classe 2006 del Corinthians, è tra i principali obiettivi

Il Napoli interverrà sul mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo, indipendentemente dalle eventuali cessioni. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, che ha svelato anche uno dei nomi presenti nella lista della società azzurra: André Luiz, centrocampista brasiliano classe 2006 in forza al Corinthians.

Calciomercato Napoli, interesse per André del Corinthians

André occupa una posizione alta nella lista degli obiettivi del Napoli. Il brasiliano, già nel giro della Nazionale, è un giocatore centrale molto strutturato fisicamente e versatile, capace di ricoprire anche il ruolo di trequartista. Il giovane talento - aggiunge Pedullà - è stato seguito recentemente anche da Juventus e Milan. Il Napoli lo apprezza particolarmente e lo considera una pista concreta da monitorare in vista di gennaio. Al momento, però, non è stata presentata alcuna offerta. André è legato al Corinthians da un contratto fino al 2029 e la sua valutazione si aggira tra i 16 e i 17 milioni di euro.