Allegri dà l'ok a Cacciamani: iniziata la trattativa con il Torino, le cifre

Calciomercato Napoli, Allegri dice sì a Cacciamani: offerta iniziale da 20 milioni al Torino, che ne chiede almeno 40 e vuole vendere solo in estate

Max Allegri ha dato il suo ok all'acquisto di Alessio Cacciamani. In vista della sessione invernale, il Napoli sarebbe pronto a presentare un'offerta iniziale da 20 milioni di euro per assicurarsi l'esterno sinistro classe 2007 del Torino, uno dei giovani italiani più promettenti. Il quadro, però, resta complicato dalle richieste dei granata.

Il sì di Allegri e l'offerta da 20 milioni

Come rivela Il Mattino, in occasione di Napoli-Torino dello scorso 21 novembre anche Allegri avrebbe dato la sua approvazione al colpo in prospettiva. Cacciamani non ha ancora compiuto 20 anni e per il club partenopeo significherebbe mettere le mani su un giocatore capace di fare il terzino sinistro, il quinto di centrocampo e perfino l'ala d'attacco. La trattativa è già cominciata e il giocatore, tramite i suoi agenti, avrebbe già comunicato il proprio gradimento agli azzurri.

Il Torino chiede 40 milioni e vuole vendere in estate

Il nodo, avverte il quotidiano, è la posizione del Torino. I granata chiederebbero almeno 40 milioni di euro, il doppio dell'offerta iniziale, e sarebbero disposti a vendere soltanto in estate. Una distanza importante, che rende l'operazione tutt'altro che semplice e che potrebbe costringere il Napoli a rivedere i propri piani o a rilanciare. Resta da capire se la società azzurra deciderà di spingersi oltre la prima proposta o se aspetterà l'estate, con il rischio di una concorrenza più agguerrita.