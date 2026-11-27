Esposito-Napoli, trattativa ben avviata! Un solo nodo per la chiusura

Calciomercato Napoli, Esposito: trattativa ben avviata, da decidere la formula, prestito con obbligo o cessione a 10 milioni

Il Napoli si sta già muovendo e vorrebbe chiudere per Sebastiano Esposito. L'attaccante del Sassuolo, classe 2002 e originario di Castellammare di Stabia, è l'obiettivo più avanzato degli azzurri per il reparto offensivo. L'operazione, però, è legata a un nodo preciso: le uscite.

Prestito con obbligo o cessione definitiva

Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, la trattativa è ben avviata e resta da decidere soltanto la formula: prestito con obbligo di riscatto oppure cessione definitiva per 10 milioni di euro. Un passaggio che dovrà essere definito con il Sassuolo e che, secondo il quotidiano, dipenderà anche dalle partenze. Il giocatore è già considerato una priorità dalla dirigenza e il suo profilo, giovane e duttile, risponde alle esigenze di Allegri.

Senza cessioni, niente rinforzi

Il vero snodo riguarda le uscite. Il quotidiano indica anzitutto Lucca e, se deciderà di lasciare il club, anche Lang. Solo con le cessioni, aggiunge, si potrà pensare anche a Zirkzee del Manchester United e ad altri rinforzi. Il mercato del Napoli passa quindi da un equilibrio tra entrate e uscite, con la lista dei tesserati e le risorse a limitare i margini di manovra. Resta da capire quanto tempo servirà per sbloccare le operazioni e se i club interessati a Lucca si faranno avanti con proposte concrete nelle prossime settimane.