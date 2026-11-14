De Bruyne-Napoli, quando la moglie disse: “Ci trasferiremo nel Limburgo. Prima ci arriviamo, meglio è”

Secondo Blick, l’avventura italiana del belga potrebbe finire presto: la famiglia starebbe già pensando al ritorno in Belgio

Dopo un periodo turbolento al Napoli, Kevin De Bruyne e la sua famiglia starebbero già valutando un ritorno in Belgio, perché il 35enne fatica ad adattarsi sia in campo sia fuori. Lo riporta il quotidiano svizzero Blick, che cita un’intervista alla rivista belga Nina. La moglie Michelle, parlando dell’impatto della vita in Italia sulla coppia e sui tre figli, ha espresso il desiderio di tornare a casa: “Sempre più spesso ci diciamo: ci trasferiremo nel Limburgo. Prima ci arriviamo, meglio è”.

“Kevin conduce una vita molto limitata a Napoli”

Pur elogiando il clima e la cucina di Napoli, Michelle De Bruyne parla della mancanza di privacy: secondo lei il marito conduce “una vita molto limitata”, non particolarmente piacevole, e la famiglia non riesce a fare nulla insieme in città. A Manchester, spiega, le cose erano diverse: la gente li vedeva così spesso che non facevano più notizia e potevano uscire senza essere fotografati, cosa impossibile a Napoli. A un certo punto, aggiunge, il calcio non è più la priorità: “Hai già vinto tutto, perché sconvolgere la vita dei tuoi figli?”.

Il ricordo della prima stagione con Conte

Blick ricorda anche le dichiarazioni di De Bruyne sul suo primo anno in Italia, rilasciate prima dei Mondiali. Il belga non aveva nascosto il sollievo per l’addio di Antonio Conte, spiegando di non aver mai potuto giocare nella sua posizione preferita e di aver vissuto una stagione di calcio molto difensivo, con un 4-5-1 pensato per vincere di misura. Aveva inoltre sostenuto che la scorsa estate erano state fatte promesse sul modo di giocare che non si sono avverate, definendo la cosa deludente: per lui il calcio deve essere divertente e questo gli era mancato. “Abbiamo idee diverse sul calcio”, aveva concluso.