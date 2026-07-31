Non solo Gutierrez: possibile tripla cessione per sbloccare il mercato

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Napoli, mercato in uscita: Lukaku e Milinkovic-Savic tra i giocatori in bilico

Il Napoli continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi inseriti nella lista dei possibili partenti figurano Romelu Lukaku e Vanja Milinkovic-Savic. Il club azzurro è infatti impegnato nella definizione delle strategie per la rosa della prossima stagione, valutando le situazioni dei giocatori che potrebbero lasciare Napoli. Resta inoltre da chiarire il futuro di Miguel Gutierrez, altro elemento al centro delle valutazioni societarie.

Coli Saco saluta: trasferimento definitivo al Riga FC

Nel frattempo, il Napoli ha già ufficializzato un’operazione in uscita con la partenza di Coli Saco. Il centrocampista maliano è stato ceduto a titolo definitivo al Riga FC, club della Lettonia, chiudendo così la sua esperienza con la maglia azzurra. La società continua quindi a muoversi sul mercato, con l’obiettivo di alleggerire l’organico e definire la composizione della squadra attraverso alcune cessioni strategiche, in attesa di ulteriori sviluppi sui calciatori considerati in uscita.