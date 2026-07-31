Ultim'ora Assalto Leverkusen a Gutierrez! Romano: "Offerta pronta! La posizione dello spagnolo"

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Fabrizio Romano conferma l'interesse del Bayer Leverkusen per Miguel Gutierrez: il Napoli dovrà decidere se cederlo o puntare ancora su di lui.

Il Bayer Leverkusen è pronto a muoversi concretamente per Miguel Gutierrez. A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui il club tedesco ha preparato un'offerta da presentare al Napoli per il terzino spagnolo, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la corsia sinistra in vista della nuova stagione.

Gutierrez non forza l'addio: la scelta è del Napoli

Sempre secondo Romano, la decisione finale spetterà al Napoli. Gutierrez, infatti, non starebbe spingendo per lasciare il club azzurro e sarebbe disposto a proseguire la propria avventura agli ordini di Massimiliano Allegri. Toccherà quindi alla dirigenza valutare se accettare l'offerta del Bayer Leverkusen o trattenere il laterale spagnolo, considerato uno dei giocatori più richiesti sul mercato in questa fase dell'estate.