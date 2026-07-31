Del Genio: "Gutierrez via? Se il Napoli fa questo ragionamento, non mi convince..."
"Il mercato si completa anche se fai un sacrificio. Certo se va via Gutierrez perché per il Napoli Olivera e Spinazzola vanno bene, allora questo pensiero non mi convincerebbe molto". Lo ha detto il giornalista Paolo Del Genio intervenuto a Canale 8. Poi si è parlato anche di attaccanti: "Castro a me piaceva molto ma ci volevano 35 milioni ed escludo che il Napoli prenderà un altro attaccante a 30 milioni dopo aver speso 110 milioni per gli ultimi tre centravanti. Non credo quindi spenderà una grande cifra per un nuovo nove. Magari arriverà qualcuno di cui non abbiamo parlato. Servirebbe un'operazione alla Alisson".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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