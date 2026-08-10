Podcast Ceccarini su Gabriel Jesus: "Il Napoli lo vuole davvero, ma servono giuste condizioni"

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Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Direttore, partiamo dall’attacco. La cessione di Lukaku sembra essere entrata nei momenti decisivi e intanto prende quota la suggestione Gabriel Jesus. Qual è la situazione per il Napoli?

«La situazione del centravanti mi sembra abbastanza delineata. Gabriel Jesus può diventare un’opzione concreta e importante nel momento in cui uscirà Lukaku. Penso che alla fine Lukaku andrà via, anche se in questo momento stanno trattando per cercare di limare le differenze. Il Napoli vorrebbe prendere 10 milioni di euro, mentre il Fenerbahce inizialmente ne voleva offrire 5. Si sta lavorando per alzare questa cifra.

Per il Napoli sarebbe importante anche alleggerire il monte ingaggi, considerando lo stipendio pesante di Lukaku. C’è un accordo di massima sul suo ingaggio con il Fenerbahce, ma il club turco vorrebbe spendere meno per il cartellino. Tenendo presente anche la percentuale che andrebbe al Chelsea, c’è ancora da lavorare.

Credo comunque che ci sia la volontà di tutti di arrivare alla conclusione dell’operazione. Servirà probabilmente ancora qualche ora per cercare di avvicinare le parti».

Quanto può incidere sulla pista Gabriel Jesus anche il futuro di Lucca?

«Bisogna capire quello che succederà con Lucca, perché secondo me, se esce anche lui, a quel punto si libera ancora più spazio per Gabriel Jesus. È un’operazione dai costi molto elevati, ma allo stesso tempo mi sembra che il Napoli possa e voglia farla, naturalmente alle giuste condizioni economiche.

Poi c’è anche il discorso relativo a Lang. Dopo l’uscita di Gutierrez potrebbe esserci anche quella di Lang e, se dovesse partire, entrerebbero altri soldi che il Napoli potrebbe reinvestire sul mercato. Penso che a quel punto si interverrebbe anche sul difensore».

In difesa il Napoli cerca anche un vice Di Lorenzo. Favasuli sembra essere il preferito, ma l’operazione non si chiude. Perché?

«Questa è una domanda che andrebbe fatta a Giovanni Manna e ad Aurelio De Laurentiis, perché sinceramente non so per quale motivo non venga preso. Forse vogliono ancora aspettare. Mi sembra che Favasuli sia sicuramente una buona soluzione.

Tra l’altro c’è la questione del 50% sulla futura rivendita che riguarda la Fiorentina. Credo comunque che Favasuli, anche per ingaggio e prospettiva, sia l’uomo giusto per poter fare questo tipo di operazione.

Ci sono evidentemente delle tempistiche che il Napoli vuole o deve rispettare e questo porta ad allungare un po’ i tempi del mercato. Quest’anno il mercato del Napoli è partito in forte ritardo, ma si sapeva che sarebbe stato così perché c’erano alcune questioni da sistemare. De Laurentiis lo aveva messo in evidenza. Bisogna cambiare un po’ le gerarchie di operatività.

Penso comunque che alla fine metteranno a disposizione di Allegri la squadra che vuole, anche con i giocatori che l’allenatore richiede. Potrebbe arrivare un difensore, un esterno come Favasuli oppure potrebbero presentarsi altre opportunità».

Tra le squadre più attive c’è sicuramente la Fiorentina. L’arrivo di Mastantuono può essere considerato uno dei colpi più importanti del mercato? Può diventare una sorta di nuovo Nico Paz per la Serie A?

«La Fiorentina doveva fare tante cose. L’anno scorso aveva disputato un campionato abbastanza disastroso e senza la gestione di Vanoli, secondo me, avrebbe rischiato veramente di finire in Serie B. C’era quindi la necessità di ripartire, ricostruire e inserire giocatori nuovi.

La Fiorentina lo ha fatto mettendo in campo anche investimenti importanti. Quando vuoi ripartire con un nuovo ciclo, la prima cosa da fare è un investimento iniziale importante, per permettere alla squadra di consolidarsi e poi aggiungere negli anni i tasselli necessari per costruire un futuro duraturo.

Per quanto riguarda Mastantuono, penso che sia sicuramente un grande talento, altrimenti il Real Madrid non avrebbe pagato quasi 65 milioni di euro al River Plate. Quando giochi nel Real Madrid è dura, perché ci sono grandissime aspettative.

La Fiorentina è stata molto brava a lavorare sul giocatore e anche nei rapporti con il Real Madrid. Se Mastantuono riuscirà a esprimere tutte le sue qualità, la Fiorentina potrà avere grandi vantaggi dal punto di vista tecnico. Non so se possa essere considerato il colpo dell’estate, ma sicuramente è un giocatore con numeri molto importanti».

Un altro talento del Real Madrid accostato alla Serie A è Endrick. Si parla soprattutto della Roma, ma anche del Napoli. Ci sono possibilità di vederlo in Italia?

«Penso che ci siano interessamenti importanti. Roma, Napoli e altri club possono guardare a giocatori del genere. Bisognerà però capire se il Real Madrid sarà disposto a cederlo e soprattutto a quali condizioni.

Endrick l’ho visto all’opera e mi piace molto. Dal punto di vista offensivo è un giocatore di altissimo livello. Penso però che il Napoli abbia altre priorità in questo momento e quindi mi aspetto investimenti in altri settori.

La squadra è già forte e ha elementi importanti anche in attacco. Vedremo cosa cambierà soprattutto con la cessione di Lukaku. Endrick, comunque, è sicuramente un giocatore che in Italia potrebbe fare la differenza, senza ombra di dubbio».