Clamoroso Alvino: "Telefonata di ADL a De Zerbi per sondare sua disponibilità"

Il suo addio al Brighton ha suscitato tante voci, con qualche rumors che che l'aveva anche accostato al Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Manchester United, Roberto De Zerbi aveva parlato del suo futuro dopo la decisione di lasciare il Brighton: "Non c'è nessun club dietro di me. Nessuno mi ha offerto un lavoro in questa fase. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove né quando…”.

Il suo addio al Brighton ha suscitato tante voci, con qualche rumors che che l'aveva anche accostato al Napoli. A tal proposito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha svelato una notizia che riguarda proprio il tecnico bresciano: “De Laurentiis ha chiamato De Zerbi per sondare la sua disponibilità riguardo un ritorno in Italia”.