Pista inglese: spunta una pretendente per Milinkovic-Savic

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Il nome di Vicario resta sempre quello preferito dal tecnico.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli è tutt'altro che definito. A distanza di appena una stagione dal suo arrivo, il portiere serbo potrebbe già lasciare il club azzurro nel corso di questa sessione di mercato. Sull'estremo difensore resta vivo l'interesse dell'Hull City, mentre continuano ad arrivare segnali anche dall'Arabia Saudita, dove diversi club starebbero monitorando la situazione.

Vanja Milinkovic-Savic in uscita dal Napoli: Manna lavora alla cessione

In casa Napoli il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per costruire la strategia di mercato che permetta di finanziare i prossimi innesti. Un'eventuale cessione di Milinkovic-Savic garantirebbe infatti nuove risorse economiche da reinvestire per rafforzare la rosa. Parallelamente, il nuovo tecnico Massimiliano Allegri avrebbe già individuato la linea da seguire per il reparto arretrato: l'obiettivo è inserire un profilo affidabile e pronto a sostenere le pressioni di una piazza ambiziosa come Napoli. Il nome di Vicario resta sempre quello preferito dal tecnico.