Conte resta al Napoli? L'incontro col club confermato dopo la qualificazione Champions

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Il Napoli si avvicina alla qualificazione in Champions League con cinque punti da conquistare nelle ultime quattro partite.

Il Napoli è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, agli azzurri bastano cinque punti nelle ultime quattro partite per tagliare il traguardo tanto atteso. Un obiettivo alla portata, soprattutto dopo la convincente prestazione offerta contro la Cremonese. Il programma che attende il Napoli è chiaro: prima la trasferta di Como sabato prossimo, poi il Bologna al Maradona, la visita al Pisa e infine la chiusura casalinga contro l'Udinese. Quattro gare per blindare la Champions e preparare il terreno alle decisioni societarie più delicate dell'estate.

Futuro Conte al Napoli: il rinnovo si discute solo a Champions conquistata

Il destino di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è ancora tutto da scrivere. La società ha scelto di rimandare qualsiasi confronto sul rinnovo del contratto a obiettivo raggiunto. Qualunque sarà l'esito, come sottolinea il Corriere dello Sport, l'avventura di Conte in azzurro rimarrà nella storia del club, con pagine indelebili impresse nel modo che l'allenatore leccese ha sempre amato.