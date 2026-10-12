De Bruyne cambia ruolo: Allegri lo arretra, ma il belga ha un'altra idea

Il tecnico azzurro ha scelto di arretrare il belga sulla linea dei centrocampisti, affidandogli compiti di regia accanto a Lobotka

Kevin De Bruyne protagonista della vittoria del Napoli contro il Frosinone, non soltanto per la doppietta realizzata, ma anche per la sua interpretazione del nuovo ruolo disegnato da Massimiliano Allegri. Il tecnico azzurro ha scelto di arretrare il belga sulla linea dei centrocampisti, affidandogli compiti di regia accanto a Lobotka. Una soluzione che ha prodotto risposte importanti, anche se resta da capire se possa diventare definitiva.

De Bruyne regista nel Napoli: Allegri studia la soluzione per il centrocampo

Il Corriere dello Sport si sofferma proprio sulla posizione dell'ex Manchester City e sulle differenti interpretazioni del suo ruolo tra calciatore e allenatore:

"Ha ispirato e illuminato la manovra condividendo la regia con Lobotka e ha segnato due gol, certo, ma l’aspetto davvero simbolico di questa notte di cambiamenti e rilanci è che oltre a dipingere ha anche martellato e corso come un mediano per 90 minuti. Tanto da risultare il primo per possessi guadagnati: 9, due più di Badiashile e Di Lorenzo. Il nodo-De Bruyne, però, resta: il tecnico gli ha proposto un’ennesima giovinezza da play, ma lui s’è definito un 8 o un 10, insomma un centrocampista offensivo. Interrogativi pronti verso Villarreal".