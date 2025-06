Ultim'ora De Bruyne-Napoli alle fasi finali, Sky: oggi si risolvono gli ultimi dettagli

Ormai è solo questione di tempo: Kevin De Bruyne diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, la trattativa tra gli azzurri e l'entourage del belga è alle fasi finali. Gli ultimi dettagli che mancano verrano risolti proprio oggi, dopodiché De Bruyne sarà pronto a svolgere le visite mediche ed infine firmare il contratto che lo legherà al club partenopeo.

Ieri sera, Kevin De Bruyne è sceso in campo per il suo Belgio contro il Galles, partita valida per la qualificazione ai Mondiali terminata sul risultato di 4-3. Proprio il centrocampista ex Manchester City ha segnato il gol che ha deciso la gara: infatti, dopo l'iniziale 3-0 avviato da Lukaku, il Galles aveva addirittura rimontato ed è servita la qualità di De Bruyne per regalare il successo alla Nazionale di Rudi Garcia.