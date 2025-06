De Bruyne-Napoli, Romano annuncia: "Contratti approvati, la data delle visite..."

Ormai è solo questione di tempo: Kevin De Bruyne diventerà un nuovo calciatore del Napoli. È stata raggiunta l'intesa tra gli azzurri e l'entourage del belga, lo conferma anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X: "Kevin De Bruyne, sul punto di completare il suo trasferimento al Napoli! I contratti sono stati approvati e si aspetta solo che Kevin De Bruyne firmi l'accordo biennale con opzione per la stagione successiva. Il prossimo passo saranno le visite mediche... L'Here we go arriverà presto".

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato Relevo, ha aggiunto ulteriori dettagli: "Kevin De Bruyne al Napoli, contratti ok. Le parti hanno completato tutta la documentazione necessaria. La firma del calciatore belga è attesa da un momento all’altro: biennale con opzione. È previsto che De Bruyne svolga le visite mediche nel corso di questa settimana".