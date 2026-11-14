Garcia torna sull’avventura a Napoli e svela: “ADL non mi esonerò per i risultati”

L'ex allenatore azzurro ripercorre a The Athletic i mesi sulla panchina del Napoli e svela i motivi del divorzio con De Laurentiis.

Rudi Garcia torna a parlare della sua esperienza sulla panchina del Napoli, conclusasi con l'esonero deciso da Aurelio De Laurentiis nel novembre 2023. L'allenatore francese, oggi senza squadra dopo l'esperienza alla guida del Belgio, con cui ha raggiunto i quarti di finale ai Mondiali del 2026, ha ripercorso quei mesi nel corso di una lunga intervista a The Athletic. Garcia ha ricordato con piacere l'atmosfera vissuta in città, soffermandosi anche sulle ragioni che portarono alla separazione con il presidente azzurro. Secondo la sua versione, infatti, la decisione non sarebbe stata legata ai risultati, ma a divergenze sulla gestione tecnica della squadra.

Garcia svela i motivi dell'esonero: “Volevo prendere le decisioni”

Nel corso dell'intervista, il tecnico ha parlato anche della pressione vissuta nelle piazze più calde del calcio europeo, citando Napoli insieme a Roma, Marsiglia e Lione. Queste le sue parole: “Il Manchester United è un club enorme, ma ho allenato in grandi squadre dove i tifosi creavano un’atmosfera incredibile: Roma, Marsiglia, Lione, Napoli. Questo comporta pressione e può essere complicato, ma è anche meraviglioso quando si vince. Sono mediterraneo per natura e ho il sangue caldo. Persino a Napoli – ci sono rimasto solo quattro mesi prima di essere esonerato dal presidente, non per i risultati ma perché volevo prendere le decisioni che un allenatore dovrebbe prendere – mi sono divertito”.