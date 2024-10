Di Lorenzo intoccabile: Conte si è impuntato subito e ora non lo toglie mai dal campo

Antonio Conte è letteralmente pazzo di Giovanni Di Lorenzo. Al punto da spendersi per trattenerlo a Napoli e non toglierlo mai dal campo. Lo si legge sul Corriere dello Sport: "Così è stato per Giovanni Di Lorenzo, che alla telefonata di Antonio Conte arrivata in estate ha risposto con garbo e curiosità nonostante lo stato d’animo gli avesse insinuato il dubbio che la sua avventura con il Napoli fosse ai titoli di coda e ai ringraziamenti dopo cinque anni e un sogno chiamato scudetto.

Voltare pagina è stato facile. Lo è sempre quando c’è uno come il tecnico salentino ad allenarti, uno che sa curare la forma fisica e l’aspetto mentale. Lo dicono soprattutto i suoi ex giocatori, incantati dai suoi metodi. E allora Di Lorenzo s’è rimboccato le maniche dopo una stagione complicata, ha scritto una lunga lettera per far pace con i tifosi, s’è messo a disposizione del suo nuovo coach, che non l’ha mai sostituito".