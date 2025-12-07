Di Lorenzo-Juventus, fu Conte a bloccare tutto: "Devono passare sul mio cadavere"

Emergono nuovi dettagli sul caso Giovanni Di Lorenzo, esploso due anni fa quando il capitano del Napoli sembrava a un passo dalla Juventus. L’accordo con i bianconeri era praticamente definito e il divorzio con gli azzurri appariva inevitabile, lasciando increduli tifosi e società. Poi il colpo di scena: l’intervento diretto di Antonio Conte, appena insediato, cambiò completamente il destino del terzino.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte telefonò a Di Lorenzo pronunciando parole destinate a pesare: “Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti”. Una frase che ribaltò la situazione nonostante la risposta iniziale del giocatore: “Il mio ciclo è finito, voglio andare alla Juve”. Ma Conte convinse il capitano a riconsiderare tutto.

Il chiarimento con la società fece il resto e quello screzio rientrò presto. Di Lorenzo rimase a Napoli, più motivato di prima, contribuendo al percorso che portò gli azzurri a vincere il loro quarto scudetto. Una scelta rivelatasi vincente, determinata soprattutto dalla fermezza del suo allenatore.