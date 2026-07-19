Centenario Napoli, ecco il programma della festa: corteo, gigli e fuochi d'artificio al Plebiscito

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Il club definisce gli ultimi dettagli dell'evento senza precedenti per i cento anni azzurri: corteo da piazza Carità a piazza del Plebiscito, show con squadra e leggende.

La SSC Napoli sta ultimando i dettagli di una festa che si preannuncia senza precedenti per celebrare il centenario del club. Dopo le prime indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi dalle istituzioni, l'edizione napoletana di Repubblica offre oggi un quadro più completo del programma: previsto un corteo che partirà da piazza Carità per raggiungere piazza del Plebiscito, con gigli, fuochi d'artificio e uno show che vedrà protagonisti la squadra attuale insieme alle leggende azzurre del passato.

Il sostegno di Regione e Comune: mezzo milione di euro in campo

L'evento, organizzato direttamente dal club, gode anche del supporto economico di Regione Campania e Comune di Napoli, che insieme investiranno circa mezzo milione di euro. Le fasi salienti della manifestazione sono state formalizzate in una delibera approvata il 13 luglio su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessora Teresa Armato. L'iter era partito da una nota del 3 luglio inviata dalla società al presidente della Regione Roberto Fico e allo stesso sindaco Manfredi, con cui il club chiedeva ai due enti di contribuire alla riuscita dell'evento vista la sua rilevanza internazionale.

Le cifre stanziate e gli ulteriori supporti logistici

Nel dettaglio, la Regione Campania ha stanziato fino a 450mila euro, mentre il Comune di Napoli contribuirà con 50mila euro. Palazzo San Giacomo garantirà inoltre una riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico pari a 44mila euro, oltre al servizio di pulizia dell'area interessata e all'esenzione dal pagamento del servizio dei vigili urbani, onere che normalmente sarebbe a carico della SSC Napoli. La Regione, dal canto suo, metterà in campo anche protezione civile e Asl per garantire la sicurezza e l'assistenza durante l'evento.