Live Dimaro 2026 day 2, seduta mattutina: sessioni separate difensori-attaccanti! Impostazione con la difesa a 4

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento della mattina live

Appuntamento ad oggi pomeriggio per la seduta pomeridiana. Restate collegati su Tutto Napoli per tutti gli aggiornamenti dalla Val di Sole.

12.12 - Termina l'esercitazione e la seduta mattutina.

11.51 - Inizia una sessione di tiri in porta dopo un passagggi filtrante e una sponda.

11.50 - Termina l'esercitazione.

11.43 - Inizia l'esercitazione tecnica con l'ausilio di sagome e mini porte. Scambio palla veloce ad un tocco con tiri nelle mini porte.

11.35 - Entrano in campo tutti gli attaccanti assenti in precedenza. In totale sono 10 azzurri che iniziano a scaldarsi: Rao, Alisson Santos, Politano, Lucca, Prisco, Garofalo, Hojlund, Giovane, Baridò, Milton Pereyra.

11.32 - Gli azzurri escono dal campo, Aguissa s'intrattiene in panchina per parlare col ds Manna ed Allegri, presente anche Sinicropi.

11.31 - Termina la sessione tecnico-tattica.

11:22 - La sessione prosegue ma viene interrotta diverse volte da Massimiliano Allegri, il tecnico continuamente dà indicazioni al gruppo.

11.16 - La difesa degli azzurri ora è composta da Mazzocchi, Marianucci, Rafa Marin, Spinazzola.

11.02 - Per ora sono assenti Hojlund, Lucca e Alisson Santos, Politano, Giovane, Beukema, Gilmour e Neres, i portieri Pugliese e Contini.

11.01 - In attacco vanno in pressione gli arancioni: Prisco, Folorunsho, Hasa, Obaretin, Garofalo, Iaccarino. In giallo ad aleternarsi ci sono i gialli: Gutierrez, Mazzocchi, Lindstrom e Marianucci.

11.00 - Inizia un'esercitazione tecnico-taccica con possesso palla e pressione. In azzurro impostano con una difesa a quattro Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola, davanti a loro i tre centrocampisti sono Anguissa, Lobotka, Vergara. Tra i pali si alternano Meret e Milinkovic-Savic.

10:57 - Si conclude la prima esercitazione.

10:54 - Gruppo diviso in due gruppi. Da un lato scambi di prima e dall'altro giocate nello stretto con delle sagome da fare da avversari.

10.45 - Sul campo 2 Meret e Milinkovic-Savic si allenano con i preparatori dei portieri.

10.44 - Gli azzurri entrano in campo mentre i tifosi intonano il coro "Sarò con te". Inizia la fase di attivazione fisica.

10.05 - In attesa della squadra si scalda la torcida azzurra. I tifosi intonano diversi cori, alcuni dedicati a Diego Armando Maradona. Spunta un nuovo coro sulle note di "Per sempre sì" di Sal Da Vinci.

9.50 - Clima di grande entusiasmo alla Ski.IT Arena, dove il Napoli si appresta a svolgere il secondo allenamento del ritiro estivo agli ordini di Massimiliano Allegri. Già prima dell'inizio della seduta, le tribune si sono riempite di tifosi azzurri, pronti a sostenere e accogliere la squadra.

Sceso in campo per un breve briefing prima dell'allenamento, Allegri è stato salutato da un coro partito dagli spalti: "Mister, un saluto!". Il tecnico ha risposto con un gesto e un saluto ai sostenitori presenti, ricevendo in cambio un lungo applauso che testimonia il grande entusiasmo con cui i tifosi stanno accompagnando l'inizio del nuovo corso azzurro.

Dal campo di Carciato, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono in campo per la seduta mattutina di allenamento della stagione 2026/27. Un appuntamento molto atteso dai tifosi, curiosi di osservare i primi lavori del nuovo tecnico e le indicazioni che arriveranno dal ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del secondo allenamento del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.