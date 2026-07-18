Retroscena Oulai: il Napoli si è inserito in extremis, ma la spunta la Fiorentina
Christ Inao Oulai è una delle rivelazioni della Costa d'Avorio ai Mondiali. Il Napoli ci ha provato, ma ha mantenuto la parola con la Fiorentina.
Il Napoli ha tentato un inserimento last minute per Christ Inao Oulai, ma senza successo. Secondo quanto riferito dai colleghi di FirenzeViola.it, il centrocampista del Trabzonspor è ormai destinato a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina, con le visite mediche fissate per la giornata di domani.
Oulai ha mantenuto la parola con la Fiorentina
Nelle ultime ore il Napoli avrebbe provato a inserirsi nella trattativa, ma Oulai avrebbe scelto di rispettare l'impegno già preso con la Fiorentina. Il centrocampista è atteso in Italia nella notte e, salvo sorprese, completerà il suo trasferimento in viola dopo gli accertamenti medici.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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