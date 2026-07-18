Retroscena Oulai: il Napoli si è inserito in extremis, ma la spunta la Fiorentina

Retroscena Oulai: il Napoli si è inserito in extremis, ma la spunta la Fiorentina
Oggi alle 08:16In primo piano
di Pierpaolo Matrone
Christ Inao Oulai è una delle rivelazioni della Costa d'Avorio ai Mondiali. Il Napoli ci ha provato, ma ha mantenuto la parola con la Fiorentina.

Il Napoli ha tentato un inserimento last minute per Christ Inao Oulai, ma senza successo. Secondo quanto riferito dai colleghi di FirenzeViola.it, il centrocampista del Trabzonspor è ormai destinato a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina, con le visite mediche fissate per la giornata di domani.

Oulai ha mantenuto la parola con la Fiorentina

Nelle ultime ore il Napoli avrebbe provato a inserirsi nella trattativa, ma Oulai avrebbe scelto di rispettare l'impegno già preso con la Fiorentina. Il centrocampista è atteso in Italia nella notte e, salvo sorprese, completerà il suo trasferimento in viola dopo gli accertamenti medici.