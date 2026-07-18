Retroscena Oulai: il Napoli si è inserito in extremis, ma la spunta la Fiorentina

vedi letture

Oggi alle 08:16 In primo piano di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Christ Inao Oulai è una delle rivelazioni della Costa d'Avorio ai Mondiali. Il Napoli ci ha provato, ma ha mantenuto la parola con la Fiorentina.