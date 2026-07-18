Infortunio Buongiorno, consulto a Barcellona: due scenari per i tempi di recupero, i dettagli
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Alessandro Buongiorno sarà visitato dal professor Ramon Cugat a Barcellona: se si opera, rischia fino a tre mesi di stop.
Il futuro immediato di Alessandro Buongiorno passa da Barcellona. Come riferisce il Corriere dello Sport, sarà il consulto con il professor Ramon Cugat a stabilire il percorso terapeutico più adatto per il difensore del Napoli, fermato da un problema al tendine del ginocchio destro.
Due scenari per il rientro di Buongiorno
Qualora venisse confermata la strada della terapia conservativa, Buongiorno potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese o un mese e mezzo. Se invece il consulto dovesse indirizzare verso un nuovo intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, con uno stop stimato di circa tre mesi.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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