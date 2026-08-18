Video Ecco Favasuli! L’esterno lascia Castel Volturno: si attende l’annuncio della SSC Napoli

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Costantino Favasuli è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Si attende solo l'annuncio ufficiale.

Costantino Favasuli è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. L’esterno classe 2004, arrivato questa mattina a Villa Stuart, ha completato intorno alle 13 tutti i controlli previsti prima di lasciare la struttura romana. All’uscita si è fermato con alcuni tifosi azzurri presenti all’esterno della clinica, concedendosi per diversi selfie prima di andare via. Successivamente ha raggiunto Castel Volturno per le firma sul contratto insieme all’agente Mario Giuffredi e al suo entourage, per poi lasciare il centro sportivo del Napoli poco dopo le 19.

Favasuli, attesa per l’annuncio: sarà il primo acquisto del Napoli 2026/27

A questo punto si attende soltanto il tradizionale tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, che sancirà l’ufficialità dell’operazione. Favasuli diventerà così il primo acquisto del Napoli per la stagione 2026/27, inaugurando ufficialmente la campagna acquisti del club partenopeo.