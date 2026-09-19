Vecchia guardia in fisiologica difficoltà! Il futuro passa per quattro azzurri

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Il Napoli è tra le squadre più anziane della Serie A: futuro affidato ai giovani azzurri.

Il Napoli è tra le squadre con l’età media più alta della Serie A. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la rosa azzurra si attesta sui 27,7 anni, mentre l’età media dell’undici titolare sale a 28,9 e quella dei subentrati è di 28,6. De Bruyne non è l’unico over 30: tra gli uomini più utilizzati ci sono anche Di Lorenzo, Spinazzola, Politano, Rrahmani, Lobotka e Anguissa, protagonisti delle ultime stagioni e ancora centrali nel progetto tecnico.

Il futuro passa da Hojlund, Alisson, Favasuli e Vergara

Secondo la Rosea, l’esperienza della vecchia guardia, "pedine che hanno dato tantissimo al Napoli", resta un valore importante, ma la gestione delle energie diventa più delicata, "ora sono in fisiologica difficoltà soprattutto nei cicli di tre partite a settimana". Il presente del Napoli continua così a poggiare sui protagonisti dei due Scudetti, con l’aggiunta di De Bruyne, mentre il futuro dovrà progressivamente passare nelle mani dei più giovani. Hojlund, Alisson Santos, Favasuli e Vergara sono indicati come i giocatori sui quali costruire il ricambio generazionale della squadra azzurra.