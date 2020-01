Gazzetta - Schizofrenia partenopea: sull'orlo del baratro, il Napoli ritrova il suo pubblico

La vittoria che ridà slancio a tutto l'ambiente e che, di sicuro, lascia spazio ad una serie di analisi che proveranno a spiegare come sia possibile vedere due Napoli così diversi, quello contro la Fiorentina e quello visto ieri al San Paolo contro la Lazio. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport la chiama "schizzofrenia partenopea", dando così la sua lettura del momento del Napoli, ieri approdato in semifinale di Coppa Italia dopo aver vissuto giorni di depressione profonda: "Chiamatela pure schizofrenia partenopea da coppe. È un consiglio agli analisti (psichici, non tecnico-statistici) per cercare di inquadrare il comportamento stagionale del Napoli fra campionato e coppe. Nel periodo in cui tocca il fondo e c’è la sensazione che ancora si possa raschiare lì in basso, la squadra trova la perla di una prestazione che riconcilia con la propria gente, tornata per una sera a tifare con un po’ di trasporto".