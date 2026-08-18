Ufficiale Genoa-Napoli, via alla vendita biglietti del settore ospiti: info e prezzi

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Genoa-Napoli, biglietti ospiti a 45 euro: ecco modalità e restrizioni per i tifosi azzurri.

La SSC Napoli ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per Genoa-Napoli, gara in programma sabato 22 agosto 2026 alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris. I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 18 agosto 2026, on line (www.genoacfc.vivaticket.it) e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 21 agosto 2026. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 45,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.L’uscita autostradale consigliata è Genova Est. L’area parcheggio riservata ai tifosi ospiti è l’area parcheggio Piastra Genova Est (Piastra Bisagno). La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio:

https://genoacfc.it/biglietteria/stadio/stadio-regolamenti/

Codice di regolamentazione: https://genoacfc.it/wp-content/uploads/2023/07/Codice-di-regolamentazione.pdf

Normativa per striscioni e coreografie: https://genoacfc.it/wp-content/uploads/2023/07/modulo-striscioni.pdf

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.