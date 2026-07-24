Ufficiale
Zerbin e Hasa, addio Napoli: l'annuncio del passaggio al Frosinone
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Altro annuncio ufficiale. Altra cessione per il club azzurro. Anzi, doppia. "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Luis Hasa e Alessio Zerbin al Frosinone Calcio. In bocca al lupo ragazzi!", si legge.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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