Futuro Lukaku, vuole restare ad alti livelli! Gazzetta: la posizione del Napoli

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Secondo La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku sarebbe orientato a restare a Napoli nonostante gli interessamenti dall'estero.

Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più caldi di questo mercato estivo del Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga starebbe seriamente valutando l'ipotesi di restare in azzurro, respingendo le avance arrivate da Turchia e Arabia Saudita. Destinazioni che, al momento, non sembrano stuzzicare le ambizioni del centravanti, il quale avrebbe manifestato la volontà di continuare a giocare ancora un paio di stagioni ad alti livelli, mantenendo un ruolo da protagonista. E proprio il Napoli, secondo la ricostruzione del quotidiano, potrebbe essere in grado di garantirgli questa centralità, seppur con caratteristiche diverse rispetto al passato.

La chioccia perfetta per Hojlund

Nell'idea che sta prendendo forma in casa Napoli, Lukaku potrebbe trasformarsi nella guida ideale per Hojlund, chiamato quest'anno alla stagione della consacrazione definitiva. L'esperienza del belga permetterebbe al giovane danese di crescere con maggiore serenità, alternandosi nei tanti impegni che attendono gli azzurri tra il campionato e la Champions League. Un equilibrio che consentirebbe a Lukaku di ritagliarsi turni di riposo mirati, senza però perdere il proprio peso specifico all'interno del progetto tecnico.

Allegri aspetta una risposta a Castel di Sangro

Non è un mistero che Massimiliano Allegri sia da sempre un grande estimatore di Lukaku, tanto da averlo voluto fortemente anche ai tempi della Juventus, per sfruttarne lo strapotere fisico che ancora oggi il belga riesce a mettere in mostra nel campionato italiano. Il tecnico livornese avrebbe fissato un appuntamento decisivo il 5 agosto a Castel di Sangro, dove incontrerà Lukaku per comprenderne intenzioni e motivazioni in vista della nuova stagione. Sulla base di quel colloquio, il Napoli potrebbe davvero decidere di puntare ancora sul centravanti, andando eventualmente a rivedere gli accordi contrattuali attualmente in essere