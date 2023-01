Cds - Kvaratskhelia ce la fa? Derby a rischio: influenza lo ha condizionato

Kvaratskhelia sì o no all'Arechi? Come scrive il Corriere dello Sport, la febbre ha condizionato la sua settimana

Kvaratskhelia sì o no all'Arechi? Come scrive il Corriere dello Sport, la febbre ha condizionato la sua settimana impedendogli di esserci martedì con la Cremonese e costringendolo a saltare gli ultimi allenamenti con la squadra. Il peggio è alle spalle, ma Kvara ha lavorato solo parzialmente nei giorni scorsi, non è chiaramente al top e per questo resta in dubbio per il derby contro la Salernitana. Oggi verrà valutato e poi, chiaramente, ci sarà ancora un giorno per prendere una decisione definitiva.