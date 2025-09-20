Testa al campionato: il Napoli ha la striscia positiva più lunga d'Europa, il dato

A Manchester è arrivata la prima sconfitta stagionale, al debutto in Champions dopo il ritorno in Europa. Un incidente di percorso, considerando anche l'inferiorità numerica, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport che sottolinea che la deviazione non ha interrotto il percorso. La squadra di Conte, infatti, in questo momento ha la più lunga serie in corso senza sconfitte nei cinque campionati top d’Europa. Nessuno come i campioni d’Italia in giro tra Premier, Liga, Bundes, Ligue 1 e Serie A: 15 risultati utili consecutivi, di cui 10 vittorie e 5 pareggi.

Uno score collezionato a cavallo di due campionati dal 1° marzo (1-1 con l’Inter). Ovvero: 12 in quello dello scudetto, 3 in quello appena cominciato. L’ultima sconfitta, per la cronaca, risale al 23 febbraio, con il Como in trasferta. Lunedì contro il Pisa, il Napoli di Conte vuole allungare ovviamente questa striscia a 16 risultati utili consecutivi, ma in particolare centrare per la terza volta una serie di cinque vittorie consecutive in Serie A e confermarsi in testa alla classifica.