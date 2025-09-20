Manchester è alle spalle: Conte riflette su rotazioni (e modulo) con il Pisa

vedi letture

Voltare subito pagina. E' l'obiettivo del Napoli che ieri ha ripreso il lavoro a Castel Volturno, in vista della sfida di lunedì al Maradona contro il Pisa, con Antonio Conte ed il suo staff che hanno insistito molto sull'evitare di portarsi dietro scorie negative da Manchester e trarre le indicazioni positive della partita, seppur limitate a quei primi venti minuti in parità numerica in cui la squadra ha tenuto comunque abbastanza bene il campo. Testa dunque al prossimo impegno, in un impianto sold-out come consuetudine da tempo, per tornare subito al successo e provare a restare a punteggio pieno in campionato prima del big-match con il Milan. La gara col Pisa sarà anche l'occasione di qualche rotazione: nessuna rivoluzione di formazione, ma diversi cambi anche se non mancano i dubbi.

Almeno due cambi in difesa

Uno è il portiere. Tra i pali tornerà Alex Meret: dopo due turni a guardare, il primo a Firenze per un affaticamento ed il secondo a Manchester per scelta tecnica, il portiere dei due Scudetti si riprenderà il suo posto in un'alternanza che sarà costante. In difesa si rivedrà anche Olivera a sinistra, al posto di Spinazzola, ma non si esclude anche un terzo avvicendamento con Juan Jesus che insidia Buongiorno che potrebbe essere gestito alle prime gare ravvicinate dopo la lunga assenza.

Confermati i Fab Four? Dubbio modulo

Da centrocampo in su emergono i dubbi: De Bruyne, indiziato per riposare, dopo quanto accaduto sarà regolarmente titolare. Lobotka e Anguissa sono stati risparmiati nel finale all'Etihad e potrebbe riposare dunque McTominay: in quel caso ci sarebbe spazio per Neres qualora Conte avesse in mente di proporre due esterni offensivi contro l'arcigna difesa del Pisa. Risale anche Lucca che insidia Hohlund. Il tecnico ha ancora due allenamenti per decidere uomini e strategia.