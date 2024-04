Gazzetta - ADL non ripete gli errori del passato: con Manna ha già parlato di Italiano

C'è l'Europa da salvare, ma intanto si lavora sugli uomini che dovranno pianificare la nuova rivoluzione. La prima scelta è stata per il ruolo di ds

Le grandi manovre sono iniziate con largo anticipo. Aurelio De Laurentiis non vuole ripetere gli errori del passato e s'è mosso già a marzo per rimettere in pista il suo Napoli. C'è l'Europa da salvare, ma intanto si lavora sugli uomini che dovranno pianificare la nuova rivoluzione. La prima scelta è stata di affidare il ruolo di ds al giovane rampante Giovanni Manna e De Laurentiis ora continua il suo casting per la panchina. E' quanto scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport:

"E se Conte resta il sogno, Vincenzo Italiano è l’obiettivo reale di oggi. De Laurentiis stima tantissimo Italiano: al primo anno in Serie A con lo Spezia, Italiano vinse al Maradona e a fine gara Aurelio entrò nello spogliatoio ospite per complimentarsi col tecnico. E i due si sono sfiorati anche la scorsa estate: Aurelio vedeva in Vincenzo la guida perfetta per il post Spalletti, ma Commisso e la Fiorentina non erano ancora pronti a separarsi da Italiano: oggi i tempi sembrano maturi, e il pressing del Napoli è ripartito. È probabile che De Laurentiis ne abbia già parlato con Manna e che dunque Italiano abbia passato a pieni voti la prima selezione".