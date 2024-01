Gazzetta - ADL vuole dare Samardzic a Mazzarri per la Salernitana: la situazione

Sulla trattativa per portare Lazar Samardzic in maglia Napoli scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri il Napoli ha avuto diversi contatti con Mladen Samardzic, padre di Lazar, per trovare la combinazione ideale di tre elementi: commissioni, diritti d’immagine e ingaggio. Sulla trattativa per portare Lazar Samardzic in maglia Napoli scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il genitore e agente del serbo ieri è arrivato in Italia, proprio per approfondire questi discorsi. La quadra non è stata ancora completamente individuata. È stata, comunque, l’ennesima occasione per ribadirsi la volontà di avanzare nella trattativa, anche perché De Laurentiis ha già la parola di Pozzo e i due hanno un accordo di massima per una cifra intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi. È probabile, a questo punto, che l’accelerata decisiva sia prossima, così da avere il centrocampista già a disposizione di Mazzarri per la sfida contro la Salernitana di sabato e portarlo quindi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana".