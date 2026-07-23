Era fatta per due acquisti, ma il Napoli ora li ha congelati: il motivo

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Il Napoli è chiamato a valutare con attenzione le prossime mosse sul mercato dopo le pesanti assenze che hanno modificato gli equilibri della rosa. La prima riguarda Alessandro Buongiorno, indicato come uno dei punti fermi del progetto tecnico immaginato da Massimiliano Allegri, mentre la successiva indisponibilità di Beukema ha ulteriormente aggravato la situazione, aprendo una lacuna significativa nel reparto difensivo.

Mercato fermo, priorità alle risorse interne

Nonostante l'emergenza, il club non sembra intenzionato a modificare la linea stabilita dalla dirigenza. La strategia resta infatti chiara: senza cessioni non verranno effettuati nuovi acquisti. Una posizione che ha portato a mettere temporaneamente in stand-by le operazioni relative all'esterno offensivo argentino Zeballos e al terzino destro Favasuli, entrambi seguiti con interesse ma destinati, almeno per ora, a restare in attesa. Bloccati e congelati per ora. In assenza di uscite, il Napoli continuerà quindi a fare affidamento sulle risorse già presenti in organico, cercando all'interno della rosa le soluzioni più adatte per affrontare questa fase della preparazione.