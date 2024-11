Repubblica - Lukaku rigenerato, Conte ha due motivi per sorridere dopo Belgio-Italia

Giovanni Di Lorenzo (con tanto di assist decisivo per la vittoria) e Alessandro Buongiorno sono stati i migliori in campo, ma il derby napoletano di Nations League ha restituito buonumore a autostima pure a Romelu Lukaku, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, sottolineando che l'attaccante del Napoli è l’idolo indiscusso dei tifosi. Lukaku in patria è infatti un monumento nazionale (83 gol in 119 presenze con la divisa dei Red Devils, di cui è il capocannoniere “all time” in assoluto, ai Mondiali e agli Europei).

Non è riuscito a ritrovare la strada della rete, merito anche dei suoi compagni di squadra al Napoli, ma - si legge - è riuscito a non sfigurare e ha dimostrato dei segnali promettenti di crescita fisica e mentale, restando in campo per tutti i 90’ e battendosi fino alla fine e trovando un paio di buone chance che non è riuscito a sfruttare nella ripresa. Conte ha avuto lo stesso almeno due validi motivi per sorridere: "Nessuno si è fatto male e Big Rom ha messo un altro po’ di carburante nelle sue gambe, prezioso in vista della sfida alla Roma. Il Napoli potrà affrontarla con qualche certezza in più, grazie alla conferma ad altissimi livelli dei difensori e ai progressi - sia pure parziali - del bomber belga: rigenerato dal bagno di folla fatto in patria".