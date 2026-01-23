Infortunio Neres, Gazzetta: "Rischia intervento e stop fino a 3 mesi!"

Piove sul bagnato per Conte e il Napoli. Sospetta lesione del tendine per David Neres che ora rischia un lungo stop come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "David Neres è un'ombra che s'allungherà nelle notti che verranno, un tormento con cui convivere fin quando non si avrà la risposta certa e definitiva su uno dei suoi tendini, e quindi uscirà di scena per un mese o forse due.

La caviglia sinistra, che l'abbandonò con la Lazio, che contro il Parma venne «tastata» per 32', ora è destinata da un consulto immediato per decidere quale percorso intraprendere: si può procedere per la terapia conservativa, ed è un'ipotesi, o si può virare sull'intervento chirurgico, ed è una valutazione che potrebbe avere un senso. La scelta non è semplice, non potrà essere ispirata solo dai tempi di recupero, che variano e si possono semplicemente azzardare, passando dai 45 ai 90 giorni ma con la consapevolezza che la variabile è imprevedibile".