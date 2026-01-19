Emergenza senza fine: Conte a Copenaghen con un'intera formazione indisponibile

vedi letture

La vigilia europea è un rebus. Oggi pomeriggio il Napoli parte per la Danimarca, ma a Castel Volturno è ancora tempo di conti: sono 11 i giocatori in bilico o già indisponibili verso la sfida decisiva col Copenaghen. Contro il Sassuolo si sono fermati anche Elmas, Rrahmani e Politano: il macedone può farcela dopo la febbre, gli altri due sono out.

In infermeria restano Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Meret; Neres continua la rieducazione per la caviglia. Fuori lista UEFA Marianucci e Mazzocchi. Conte, comprensibilmente, è nervoso. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica.