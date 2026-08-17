Badiashile-Napoli, Romano spiega: "Ecco qual era la questione da risolvere"

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Calciomercato Napoli, finalmente arriva Benoit Badiashile: il retroscena di Fabrizio Romano sul motivo del "rallentamento" col Chelsea

Benoit Badiashile sarà un nuovo giocatore del Napoli: ormai è solo questione di tempo. Le trattative tra il club azzurro ed il Chelsea sono andate avanti per settimane, registrando anche un rallentamento negli ultimi giorni, ma alla fine l'operazione verrà chiusa. A spiegare tutto nei dettagli su YouTube è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato:

"I tifosi del Napoli potranno accogliere prima Costantino Favasuli: domani le sue visite mediche. Poi sarà il momento di Badiashile. Il Napoli le sta organizzando in queste ore, le ha praticamente già fissate, mai stata in dubbio l'operazione Badiashile per il Napoli. L'intesa c'era da giorni, così come l'autorizzazione a viaggiare: era una questione di documentazione per quanto riguarda il procuratore di Badiashile, tutto ok. Il Napoli l'ha preso per 3 milioni di euro di prestito, è a 27 milioni il diritto di riscatto, e un milione di bonus. Il Napoli avrà il suo nuovo difensore centrale".