Alvino: "Napoli bloccato! Badiashile? Club dialogano, affare non chiuso al 100%"

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Calciomercato Napoli, le ultime di Carlo Alvino

Sono giorni chiave per il mercato del Napoli che però fatica a sbloccare altre operazioni oltre a Favasuli e Badiashile, attesi per le visite mediche. Ne ha parlato il giornalista Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli: "Zeballos vuole il Napoli? Bisogna chiedersi se il Napoli lo voglia ancora, se può prenderlo ancora... Il Napoli non è bloccato, ma bloccatissimo! Penso a Ngonge, Lindstrom, Cajuste e l'elenco continua. Bisogna essere sinceri, c'è tanto lavoro da fare e Manna in questo momento non può avere in testa Zeballos in ma gli out dei giocatori in esubero.

Se nel giro di 48 ore o qualcosa in più quell'elenco dovesse restare ancora lungo allora diventerebbe tutto maledettamente più difficile. Favasuli domani fa le visite mediche, come concordato, la data era già questa. Su Badiashile mi dicono che le parti non sono distanti, ma dialogano ancora e quindi se dialogano ancora significa che non c'è il 100% dell'accordo altrimenti non si dialogherebbe anche perché il ragazzi vuole solo il Napoli ed è stato accontentato. I club dialogano, c'è ancora qualche situazione da risolvere".