Ultim'ora Martinelli-Napoli, Romano ribadisce: "Non c'è trattativa. Occhio a un altro club"

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Calciomercato Napoli, rumours su Gabriel Martinelli: l'esperto Fabrizio Romano smentisce possibili trattative con l'Arsenal

Voci di calciomercato accostano Gabriel Martinelli al Napoli: l'attaccante brasiliano è in uscita dall'Arsenal ed il suo procuratore avrebbe avuto dei contatti con il club azzurro, che vuole rinforzare il reparto offensivo e, infatti, valuta anche il suo compagno di squadra Gabriel Jesus. Tuttavia, stando a quanto riportato su YouTube da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ad oggi non ci sarebbe nessuna trattativa con i Gunners:

"Confermo per un'altra volta, visto che in tanti hanno messo in dubbio Badiashile e ci hanno messo in dubbio su Martinelli, che il Napoli non sta trattando Gabriel Martinelli. Quindi, al momento, questo è lo scenario sul Napoli. Se poi ci saranno altre novità, e ne sono certo ce ne saranno per il mercato del Napoli, ve le daremo. Attenzione per Martinelli, perché ci sono delle proposte che arrivano dall'Arabia. C'è l'Al-Sadd, può essere un'idea. Comunque l'Arsenal chiede una cifra intorno ai 50 milioni di euro, quindi è un calciatore importante".