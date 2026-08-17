Radio TN Lucca, il Napoli lo cede solo a titolo definitivo. Altrimenti sarà permanenza

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Calciomercato Napoli, quale futuro per Lorenzo Lucca? Niccolò Ceccarini di Tmw esclude l'opzione prestito: o cessione definitiva o rimarrà

"Lucca o rimane a Napoli oppure naturalmente a quel punto trovi una cessione definitiva", lo ha riferito Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli. "Io credo che lì davanti bisognerà capire soprattutto quello che succede con Lorenzo Lucca, perché Lucca secondo me è un giocatore molto importante e io credo che abbia molta voglia di riscatto, e se c'è un'opportunità... francamente vederlo in prestito con diritto di riscatto alla Lazio non mi sembrerebbe la soluzione ideale", ha aggiunto Ceccarini. "Io penso che Lucca o rimane a Napoli oppure naturalmente a quel punto trovi una cessione definitiva. È chiaro che se esce Lucca c'è spazio per valutare l'opzione di un giocatore come Gabriel Jesus, che comunque ha costi abbastanza elevati. Lì bisogna vedere un po' anche qual è la richiesta di Massimiliano Allegri", la chiosa del direttore di Tmw.

Malumore per il mercato a rilento?

"Sì, ma in questo momento il Napoli sta cercando anche di sistemare alcune situazioni. Favasuli domani farà le visite mediche per cui l'operazione è già chiusa da tempo. Per quanto riguarda Badiashile io penso che non ci saranno problemi e alla fine arriverà anche lui. Ora si cerca di capire che cosa succede anche là davanti, perché è normale che ci siano delle situazioni in divenire. Penso a Lorenzo Lucca, che comunque il Napoli se dà via lo dà via solo a titolo definitivo, secondo quanto ho capito io. Stesso discorso vale per Noa Lang, ma anche su Lang se c'è un'operazione in uscita la faranno però a titolo definitivo. Tant'è che l'Atalanta in questo momento voleva prendere il giocatore, ma in prestito con un diritto non lo danno. C'è il Galatasaray, c'è l'Ajax stesso e ora vediamo che cosa verrà fuori, perché qualcos'altro sicuramente il Napoli farà. Favasuli va a coprire l'idea del giocatore di fascia che da tempo il Napoli aveva in testa e ora secondo me vediamo che cosa può fare il club per quanto riguarda anche le questioni che riguardano altri settori e altri ruoli. Capisco la preoccupazione, però non è che il Napoli non abbia un portiere, un terzino, un centrocampista o un attaccante".

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