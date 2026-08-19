Jackson piace tantissimo a Manna: può essere affare last-minute

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Il Napoli da un po’ di sessioni pensa a Jackson come nome, oggi il Chelsea fino alle ultime ore di mercato pensa ancora di poterlo vendere a titolo definitivo

Tra i nomi emersi per il calciomercato del Napoli c’è anche quello di Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea che piace moltissimo al direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. A svelarlo sono Fabrizio Romano e Matteo Moretto che hanno fatto il punto sul calciomercato del Napoli attraverso il canale YouTube ufficiale di Fabrizio Romano: è un attaccante che piace tantissimo al direttore sportivo Giovanni Manna del Napoli. Il Napoli da un po’ di sessioni pensa a Jackson come nome, oggi il Chelsea fino alle ultime ore di mercato pensa ancora di poterlo vendere a titolo definitivo per tanti soldi, per circa 45-50 milioni di euro e per questo non valuterà un prestito al momento.

Jackson, concorrenza numerosa

Sull'attaccante, però, c'è da segnalare una grossa concorrenza: "Ci sono club spagnoli su di lui e anche l’Aston Villa che se vende Watkins all’Al-Hilal può puntare su Jackson. Se poi nessuno affonda per Jackson e la formula cambia allora può esserci l’opportunità anche per il Napoli”.