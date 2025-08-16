Juanlu, dalla Spagna: il Napoli si avvicina, ma il Siviglia ha una strategia

vedi letture

“Fino ad un’ora prima della partita di Bilbao possiamo registrare i giocatori”, è il virgolettato di fonti interne al Siviglia riportato dal quotidiano spagnolo As in merito al fair play finanziario spagnolo e le difficoltà del club andaluso. Il club conta di vendere per un totale di 50mln di euro Loic Badé e Juanlu Sanchez in modo da sbloccare risorse e spazio salariale per registrare i nuovi acquisti ed evitare di affrontare l’Athletic con appena 12 giocatori di movimento, come confermato ieri da Almeyda in conferenza stampa.

Su Juanlu anche ieri Napoli e Siviglia hanno provato ad avvicinarsi sui 20mln di euro con una piccola percentuale di futura rivendita. Quella cifra, però, permetterebbe di iscrivere solo uno o due elementi e - nonostante l'ottimismo degli esperti di mercato italiani - per gli spagnoli la chiave immediata è rappresentata invece Badé valutato più di 30mln di euro ed interessa al Bayer Leverkusen ed anche all'Inter che viene citata dal quotidiano spagnolo.