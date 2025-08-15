Ultim'ora Siviglia, Almeyda: "Siamo in 12, ma non voglio scuse! Juanlu? Per ora è qui..."

vedi letture

A 48 ore dall'esordio in campionato con l'Athletic, il Siviglia ha soltanto 15 giocatori iscritti in Lega, di cui due infortunati. Solo 12 di movimento. E' stato il tema anche della conferenza stampa di Matias Almeyda: "Sì, ma diverse squadre sono nella stessa situazione. È normale in questo periodo e dico anche qualcosa che sottolineerò sempre. Non ci sono scuse. Sono venuto qui e non ho intenzione di trovare scuse. Sono concentrato su quello che voglio. C'è una frase che dice il Siviglia non si arrende mai e l'ho presa per davvero. Non ho intenzione di trovare scuse. Ovviamente capisco le situazioni e si vuole sempre avere tutti disponibili, ma non ci sono scuse. Il torneo è lungo, non è una partita. Andremo a combattere con le armi che abbiamo e senza scuse. Rispettando l'avversario, ma con molta voglia e fede che possiamo ottenere cose buone. Capisco le situazioni, capisco che non siamo l'unico club che si trova in questa situazione. Sono pochi quelli che hanno tutti a disposizione. E ripeto, non dirò una parola perché non cerco mai scuse.

Quando ho avuto il primo incontro non mi hanno mai mentito. Certo, sarà dura, ogni cambiamento richiede tempo e speriamo che sia il più breve tempo possibile. Rabbia dei tifosi? Credo e rispetto sempre le opinioni. È la scusa che non accetto. I tifosi sono comprensibili. Prima di diventare un giocatore ero un tifoso. Il tifoso vuole vincere, sta a noi convincerlo. Uniti saremo più forti".

Sul caso Juanlu Sanchez, da mesi in attesa dell'ok per andare al Napoli e che secondo gli esperti di mercato è ormai imminente vista la sua volontà e dopo il rifiuto ai club inglesi: "Domani darò la lista dei giocatori che viaggeranno. Mi piace sempre che lo sappiano prima. Juanlu si sta allenando insieme ai suoi compagni di squadra. Per ora è qui e nel frattempo, come tutti i suoi compagni di squadra, lo alleno allo stesso modo.