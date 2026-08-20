Futuro Lang, Atalanta in pole! Ajax fuori dalla corsa e il Galatasaray riflette

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Noa Lang resta al centro del mercato del Napoli: l'Atalanta è al momento la soluzione più concreta per l'esterno olandese

Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli e l'Atalanta rappresenta al momento la soluzione più concreta. Il club bergamasco è infatti la pista più calda per l'esterno olandese, mentre l'Ajax sembra aver abbandonato la corsa al giocatore. Una situazione in continua evoluzione, con il club azzurro che valuta le opportunità per il futuro del classe 1999.

Noa Lang, l'Atalanta in pole: Ajax fuori dalla corsa, Galatasaray riflette

Anche il Galatasaray sembra aver preso tempo e starebbe facendo ulteriori valutazioni sull'operazione. Al momento, dunque, stando a quanto riferisce Sky, la società orobica appare in vantaggio rispetto alle altre pretendenti per l'esterno, mentre l'Ajax e il club turco sembrano essersi momentaneamente defilati. I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per capire quale sarà la destinazione dell'attaccante olandese.