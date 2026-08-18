Ultim'ora Lang, si sblocca la cessione: Galatasaray e Ajax accelerano

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Napoli, Lang conteso da Galatasaray e Ajax: spunta la formula, Atalanta più indietro

Il futuro di Noa Lang resta ancora da definire, ma nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per una possibile partenza dell'esterno olandese dal Napoli. Come riferito da Sky Sport, Galatasaray e Ajax si sono mossi concretamente e hanno portato avanti i dialoghi con la società azzurra. Entrambi i club stanno lavorando sulla stessa formula, chiedendo Lang in prestito con opzione di acquisto, mentre il Napoli valuta quale soluzione possa risultare più conveniente.

Lang, Galatasaray e Ajax in vantaggio: sondaggio anche dell'Atalanta

La corsa per l'olandese non è limitata alle due pretendenti straniere. Anche l'Atalanta aveva infatti chiesto informazioni al Napoli la scorsa settimana, manifestando interesse per un'eventuale operazione in prestito. Al momento, però, sono Galatasaray e Ajax a essere in vantaggio per Lang grazie ai contatti portati avanti nelle ultime ore. La situazione resta aperta e sono attesi nuovi sviluppi nei prossimi giorni, quando potrebbe diventare più chiara la destinazione dell'esterno azzurro.