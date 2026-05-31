Clamoroso Nigeria! Il ct lascia a casa Osimhen per il mercato: "E' in trattativa per cambiare club"

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Osimhen salta la convocazione della Nigeria: assenza legata alle trattative di mercato.

Il ct della Nigeria Eric Chell ha annunciato in conferenza stampa che Victor Osimhen è in permesso a causa delle trattative per un suo trasferimento dal Galatasaray: "La cosa più importante è che mancheranno due dei nostri giocatori.

Perché, credo, Victor Osimhen aveva una situazione di cambio di club, quindi ho preferito che restasse a casa (nel suo club). Perché se giochi e non sei al 100% pronto, non è una cosa buona. Lookman invece è molto stanco e l'Atletico Madrid ci ha chiesto di farlo riposare".