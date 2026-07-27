Infortunio Vergara, Allegri tira un sospiro di sollievo: i dettagli
Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo nella prima uscita estiva, il Napoli ha ritrovato il sorriso battendo 2-0 la Carrarese nella seconda amichevole del ritiro di Dimaro. A decidere l'incontro sono stati i gol di Rasmus Hojlund e Giovane, a segno su calcio di rigore. Tra i migliori in campo anche Antonio Vergara, protagonista di una prova brillante prima di lasciare il terreno di gioco all'80' per un problema fisico.
Vergara, sospiro di sollievo: le sue condizioni
Le notizie, però, sono rassicuranti. Come riferisce Il Mattino, l'infortunio accusato dal centrocampista non desta particolare preoccupazione. Per il classe 2003 si tratterebbe infatti di una semplice distorsione, allontanando così il timore di uno stop più lungo dopo l'uscita anticipata contro la Carrarese. Una buona notizia per Massimiliano Allegri, che considera Vergara uno dei giovani più interessanti di questa fase della preparazione e intende valorizzarlo all'interno del nuovo progetto tecnico
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