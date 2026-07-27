Pronta super offerta per Tiago Gabriel: sul piatto anche una contropartita

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Il Napoli sarebbe pronto a presentare un'offerta da 20 milioni di euro per assicurarsi Tiago Gabriel.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto a presentare un'offerta da 20 milioni di euro per assicurarsi Tiago Gabriel. La richiesta del Lecce, però, resta fissata intorno ai 30 milioni e, per ridurre la distanza tra domanda e offerta, il club azzurro starebbe valutando l'inserimento di una contropartita tecnica.

Calciomercato Napoli, forte interesse per Tiago Gabriel

L'elemento individuato per favorire la riuscita dell'operazione sarebbe Walid Cheddira. L'attaccante marocchino conosce già l'ambiente giallorosso, avendo disputato gli ultimi sei mesi della scorsa stagione agli ordini di Eusebio Di Francesco, contribuendo in maniera significativa alla salvezza della squadra salentina. Una soluzione che potrebbe convincere il Lecce ad abbassare le proprie pretese economiche e avvicinare le parti alla chiusura dell'affare.