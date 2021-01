Mertens sta per tornare: oggi a Napoli per la visita decisiva, il club spera di riaverlo con l'Udinese

Doveva rientrare ieri a Napoli, Dries Mertens, in queste ultime settimane impegnato nel suo lavoro di riabilitazione alla clinica Move to Cure di Anversa. Invece, come riferito dal Corriere dello Sport, col permesso della società tarderà di 24 ore il suo ritorno. Oggi si rivedrà in Italia e l'obiettivo del Napoli è chiaro: riaverlo in campo domenica, tra cinque giorni, contro l'Udinese. La distorsione (con interessamento dei legamenti) rimediata contro l'Inter sta per diventare un ricordo.

IL PIANO - L'attaccante belga oggi rientrerà in Italia, si sottoporrà al tampone di routine, attenderà i risultati e se tutto ok si presenterà a Castel Volturno per un controllo decisivo. Se i progressi riscontrati in Belgio saranno confermati, da giovedì tornerà in gruppo e metterà nel mirino la convocazione per Udine. Il medico sociale azzurro ha raccolto notizie confortanti durante il soggiorno ad Anversa di 'Ciro': tutto è andato secondo copione e la speranza di tutti è che la visita sarà positiva e che il giocatore sia almeno in panchina con l'Udinese.