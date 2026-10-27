Live Monza-Napoli, Allegri in conferenza: "Frasi contro la Roma? Avrei detto, è condizionale..."

Dopo il pareggio contro la Roma, il Napoli domani è di scena a Monza. Giornata di vigilia e quindi di conferenza stampa per il tecnico del Napoli, Max Allegri, che si presenterà alle ore 14.00 nella sala conferenze del centro sportivo di Castel Volturno per presentare la delicata sfida alla squadra di Juric. Il tecnico azzurro sarà chiamato anche ad analizzare il nervoso post-partita di sabato che ha lasciato strascichi. Appuntamento dunque alle 14.00 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.

14.00 - Inizia la conferenza stampa

Ci fa chiarezza su quanto accaduto con la Roma, su cosa avebbe detto al quarto uomo e poi dopo sullo sfogo che alcuni hanno sentito contro la Roma e Gasperini ieri ha replicato.

"C'è poco da dire, tanto ormai è successa. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai, magari invece di 2 ne prendo 4 (ride, ndr). Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita, il resto sono tutte chiacchiere e come ha detto lei, dovrebbe, avrebbe, ma in italiano è condizionale. Non è ha detto, ma avrebbe... facciamoci una risata. Dispiace che non sarà in panchina, io mi diverto ad andarci e poi a Torino, tanto chi ci andrà farà molto meglio di me, ho uno staff molto bravo".